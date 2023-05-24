48-летняя Ева Лонгория позировала в черной мини-юбке в Каннах (фото)

Звезда экрана выбрала стильный черно-белый образ.

48-летняя американская актриса Ева Лонгория была замечена перед посещением выступления Kering Women in Motion Talk во время 76-го Каннского кинофестиваля. Знаменитость сфотографировали в отеле Martinez на юге Франции. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" продемонстрировала длинные ноги в стильном образе. Для выхода Лонгория надела черную мини-юбку с принтом в сочетании с белоснежной рубашкой. Актриса дополнила образ большими черными солнцезащитными очками и стильными туфлями на шпильке. В качестве аксессуаров у звезды было бриллиантовое ожерелье и черная сумка с золотистым ремешком.

В тот же день Ева Лонгория предстала в шелковом золотом платье-рубашке. Она оставила несколько верхних пуговиц своего наряда расстегнутыми. К образу она добавила металлический золотой пояс, золотистые босоножки на высоких каблуках, золотые дизайнерские часы и пару золотых сережек.

Напомним, ранее Ева Лонгория поделилась редким семейным фото в честь дня рождения мужа.

Также Фокус писал, что Ева Лонгория появилась на обложке мексиканского Vogue.