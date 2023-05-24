Тина Кунаки впервые вышла на красную дорожку после расставания с мужем

На красной дорожке Тина позировала в гордом одиночестве.

26-летняя французская модель и, по слухам, уже бывшая возлюбленная актера Венсана Касселя Тина Кунаки появилась на красной дорожке в Каннах. Смуглая красавица посетила премьеру фильма Уэса Андерсона "Город астероидов". Девушка позировала одна.

Для выхода в свет она выбрала светлое облегающее платье в пол с удлиненным подолом, с принтом и воротом. Ей уложили волосы в гладкий пучок, а макияж сделали с акцентом на ярко-красные губы. Образ она дополнила золотыми серьгами и несколькими кольцами, а также черными туфлями в сеточку.

По мнению некоторых пользователей, Тина выглядела не такой сияющей, как в свое время с мужем, и предположили, что она до сих пор не смирилась с их расставанием.

Фото: Getty

Слухи о возможном расставании пары с 30-летней разницей в возрасте впервые появились в СМИ в апреле. Издание Daily Mail первым обратило внимание на то, что актер удалил со своей страницы все фотографии с моделью, в течение полутора месяцев не лайкал ее посты и не стал публично поздравлять ее с днем рождения.

"Они расстались несколько недель назад. Сердце Тины разбито", – процитировали журналисты слова инсайдера.

По одной из версий, причиной расставания могла стать измена со стороны молодой красавицы.

Венсан Кассель и Тина Кунаки вместе с 2016 года. В августе 2018 года актер и модель сыграли свадьбу, а в апреле 2019-го у них родилась дочь, которую они назвали Амазони. У актера также есть две дочери от первой супруги, Моники Беллуччи, – 18-летняя Дева и 12-летняя Леони. Кассель и Беллуччи были женаты около 14 лет, с 1999 по 2013 год.

Ранее Фокус писал, что Тина Кунаки показала редкие фото своего отца.