25 мая 2023 года: Вознесение Господне — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ругаться и заниматься домашней работой.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь празднует Вознесение Господне. После того, как Иисус Христос воскрес и 40 дней был на земле, он являлся своим ученикам, рассказывал о Царствии Божием. Затем он собрал апостолов на горе Елеон возле Иерусалима, благословил всех, велел не расходиться, а сам во плоти вознесся на небо. Отсюда и название этого праздника. Вознесение входит в число двенадцати самых больших, верующие ежегодно отмечают его через 40 дней после Пасхи, из-за чего дата плавающая.

Что нельзя делать 25 мая:

ругаться и спорить с кем-либо;

заниматься домашними делами и тяжелой работой;

плакать и грустить;

выбрасывать мусор;

отказывать в помощи.

Народные приметы и поверья:

красный рассвет – к засушливому лету;

утро пасмурное – лето будет дождливым;

много майских жуков – к засухе летом;

ночью поет соловей – ждите хорошую погоду;

голубые облака вечером – погода поменяется.

День ангела празднуют:

Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор, Евдокия.

Родились в этот день:

1889 год – Игорь Сикорский, украинский и американский авиаконструктор;

1976 год — Киллиан Мерфи, ирландский актер театра и кино.

Также в этот день:

996 год — в Киеве освящают первую на Руси каменную Десятинную церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы);

1996 год — в Ене чешский легкоатлет Ян Железны устанавливает ныне действующий мировой рекорд в метании копья — 98 м 48 см;

1996 год — в Киеве восстанавливают памятник княгини Ольге, который разрушили в 1919 году;

1997 год — шри-ланкиец А.Джоаким устанавливает мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут;

2014 год — в Украине президентом выбирают Петра Порошенко.