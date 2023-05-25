25 мая 2023 года: Вознесение Господне — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ругаться и заниматься домашней работой.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь празднует Вознесение Господне. После того, как Иисус Христос воскрес и 40 дней был на земле, он являлся своим ученикам, рассказывал о Царствии Божием. Затем он собрал апостолов на горе Елеон возле Иерусалима, благословил всех, велел не расходиться, а сам во плоти вознесся на небо. Отсюда и название этого праздника. Вознесение входит в число двенадцати самых больших, верующие ежегодно отмечают его через 40 дней после Пасхи, из-за чего дата плавающая.
Что нельзя делать 25 мая:
- ругаться и спорить с кем-либо;
- заниматься домашними делами и тяжелой работой;
- плакать и грустить;
- выбрасывать мусор;
- отказывать в помощи.
Народные приметы и поверья:
- красный рассвет – к засушливому лету;
- утро пасмурное – лето будет дождливым;
- много майских жуков – к засухе летом;
- ночью поет соловей – ждите хорошую погоду;
- голубые облака вечером – погода поменяется.
День ангела празднуют:
Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор, Евдокия.
Родились в этот день:
1889 год – Игорь Сикорский, украинский и американский авиаконструктор;
1976 год — Киллиан Мерфи, ирландский актер театра и кино.
Также в этот день:
996 год — в Киеве освящают первую на Руси каменную Десятинную церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы);
1996 год — в Ене чешский легкоатлет Ян Железны устанавливает ныне действующий мировой рекорд в метании копья — 98 м 48 см;
1996 год — в Киеве восстанавливают памятник княгини Ольге, который разрушили в 1919 году;
1997 год — шри-ланкиец А.Джоаким устанавливает мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут;
2014 год — в Украине президентом выбирают Петра Порошенко.