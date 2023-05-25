25 травня 2023: Вознесіння Господнє — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна лаятись і займатися домашньою роботою.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква святкує Вознесіння Господнє. Після того, як Ісус Христос воскрес і 40 днів був на землі, він приходив до своїх учнів, розповідав про Боже Царство. Потім він зібрав апостолів на горі Елеон біля Єрусалиму, благословив усіх, наказав не розходитись, а сам у плоті піднявся на небо. Звідси й назва цього свята. Вознесіння входить до дванадцяти найбільших церковних свят, віряни щорічно відзначають його через 40 днів після Великодня, через що дата постійно різна.
Що не можна робити 25 травня:
- лаятися і сперечатися з будь-ким;
- займатися домашніми справами та важкою роботою;
- плакати та сумувати;
- викидати сміття;
- відмовляти у допомозі.
Народні прикмети та повір'я:
- червоний світанок – до посушливого літа;
- ранок похмурий – літо буде дощовим;
- багато хрущів – до посухи влітку;
- вночі співає соловей — чекайте гарної погоди;
- блакитні хмари увечері – погода зміниться.
День ангела святкують:
Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Євдокія.
Народилися цього дня:
1889 рік – Ігор Сікорський, український та американський авіаконструктор;
1976 рік — Кілліан Мерфі, ірландський актор театру і кіно.
Також у цей день:
996 рік — у Києві освячують першу на Русі кам'яну Десятинну церкву (Церква Успіння Пресвятої Богородиці);
1996 рік — в Єні чеський легкоатлет Ян Железни встановлює світовий рекорд у метанні списа — 98 м 48 см;
1996 рік — у Києві відновлюють пам'ятник княгині Ользі, який зруйнували в 1919 році;
1997 рік — шрі-ланкієць А.Джоаким встановлює світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин;
2014 рік — в Україні президентом обирають Петра Порошенка.