25 травня 2023: Вознесіння Господнє — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна лаятись і займатися домашньою роботою.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква святкує Вознесіння Господнє. Після того, як Ісус Христос воскрес і 40 днів був на землі, він приходив до своїх учнів, розповідав про Боже Царство. Потім він зібрав апостолів на горі Елеон біля Єрусалиму, благословив усіх, наказав не розходитись, а сам у плоті піднявся на небо. Звідси й назва цього свята. Вознесіння входить до дванадцяти найбільших церковних свят, віряни щорічно відзначають його через 40 днів після Великодня, через що дата постійно різна.

Що не можна робити 25 травня:

лаятися і сперечатися з будь-ким;

займатися домашніми справами та важкою роботою;

плакати та сумувати;

викидати сміття;

відмовляти у допомозі.

Народні прикмети та повір'я:

червоний світанок – до посушливого літа;

ранок похмурий – літо буде дощовим;

багато хрущів – до посухи влітку;

вночі співає соловей — чекайте гарної погоди;

блакитні хмари увечері – погода зміниться.

День ангела святкують:

Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Євдокія.

Народилися цього дня:

1889 рік – Ігор Сікорський, український та американський авіаконструктор;

1976 рік — Кілліан Мерфі, ірландський актор театру і кіно.

Також у цей день:

996 рік — у Києві освячують першу на Русі кам'яну Десятинну церкву (Церква Успіння Пресвятої Богородиці);

1996 рік — в Єні чеський легкоатлет Ян Железни встановлює світовий рекорд у метанні списа — 98 м 48 см;

1996 рік — у Києві відновлюють пам'ятник княгині Ользі, який зруйнували в 1919 році;

1997 рік — шрі-ланкієць А.Джоаким встановлює світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин;

2014 рік — в Україні президентом обирають Петра Порошенка.