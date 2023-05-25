Иванка Трамп провела время с 9-летним сыном на баскетболе (фото)

Дочь бывшего президента США вместе с сыном болели за баскетбольную команду.

41-летняя Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа, провела время со своим 9-летним сыном Джозефом. Дуэт сходил на четвертую игру Восточной конференции плей-офф НБА между "Бостон Селтикс" и "Майами Хит". Об этом пишет PageSix.

В своем Instagram-аккаунте Иванка показала, как она проводила время с сыном. Они сидели на корте в Kaseya Center в Майами, болея за свою домашнюю команду в одежде с фирменной белой цветовой гаммой.

"#GAME4 WITH MY MVP!", — подписала публикацию гордая мама.

Иванка и ее муж Джаред Кушнер переехали в Майами вскоре после окончания их работы в администрации Дональда Трампа. В декабре 2020 года супружеская пара купила участок стоимостью 30 миллионов долларов, известный как "Бункер миллиардера", на строго охраняемом острове Индиан-Крик.

Помимо Джозефа, у них есть 11-летняя дочь Арабелла Роуз 7-летний сын Теодор.

Напомним, Иванка Трамп поделилась трогательными фотографиями в честь 7-летия сына Теодора.

Также Фокус писал, что недавно для вечеринки Иванка выбрала любимое винтажное платье своей покойной матери Иваны Трамп от американского модельера Bob Mackie.