Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Иванка Трамп выбрала для вечеринки платье своей покойной матери

Иванка Трамп до пластики, Иванка Трамп муж, Иванка Трамп стиль, дочь Дональда Трампа, Иванка Трамп мама, вечеринка
Фото: instagram @ivankatrump | Иванка Трамп

Дочь бывшего президента США надела на вечеринку эффектное платье от бренда Bob Mackie.

Related video

41-летняя Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа, опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимки своего образа, в котором она сходила на день рождения к музыкальному менеджеру Майлзу Ширу. Майлз по случаю своего 30-летия устроил тематическую вечеринку, поэтому попросил гостей выбрать луки в стиле 1920-х годов.

Для вечеринки Иванка выбрала любимое винтажное платье своей покойной матери Иваны Трамп от американского модельера Bob Mackie. Это белое мини-платье с бахромой из бисера, воротником-стойкой и зигзагообразным вырезом на талии. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги Иванки.

Иванка Трамп Fullscreen
Иванка Трамп
Фото: instagram @ivankatrump

Наряд девушка дополнила босоножками цвета металлик на шпильках. Иванка сделала себе прическу с красивыми локонами, макияж смоки-айс и украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

Иванка Трамп Fullscreen
Иванка Трамп
Фото: instagram @ivankatrump

Ивана Трамп появлялась в этом платье на вечеринке по случаю 25-летия Studio 54 в Нью-Йорке в 2002 году. Тогда на мероприятии присутствовала также Иванка, с которой они сфотографировались.

Ивана и Иванка Трамп Fullscreen
Ивана и Иванка Трамп
Фото: instagram @ivankatrump

Напомним, Ивана Трамп умерла в результате несчастного случая в своем доме в Манхэттене. Женщина упала с лестницы и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Также Фокус писал, что Иванку Трамп заметили в эксклюзивном гольф-клубе Everglades, открытие которого состоялось 1919 году.