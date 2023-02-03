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Стиль життя

Іванка Трамп обрала для вечірки сукню своєї покійної матері

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Фото: instagram @ivankatrump | Іванка Трамп

Дочка колишнього президента США одягла на вечірку ефектну сукню від бренду Bob Mackie.

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41-річна Іванка Трамп, дочка 45-го президента США Дональда Трампа, опублікувала у своєму Instagram-акаунті знімки свого образу, в якому вона сходила на день народження до музичного менеджера Майлза Шира. Майлз із нагоди свого 30-річчя влаштував тематичну вечірку, тож попросив гостей вибрати лук у стилі 1920-х років.

Для вечірки Іванка обрала улюблену вінтажну сукню своєї покійної матері Івани Трамп від американського модельєра Bob Mackie. Це біла мінісукня з бахромою з бісеру, коміром-стійкою та зигзагоподібним вирізом на талії. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги Іванки.

Іванка Трамп Fullscreen
Іванка Трамп
Фото: instagram @ivankatrump

Вбрання дівчина доповнила босоніжками кольору металік на шпильках. Іванка зробила собі зачіску з гарними кучерями, макіяж смокі-айс і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками.

Іванка Трамп Fullscreen
Іванка Трамп
Фото: instagram @ivankatrump

Івана Трамп з'являлася в цій сукні на вечірці з нагоди 25-річчя Studio 54 в Нью-Йорку у 2002 році. Тоді на заході була також Іванка, з якою вони сфотографувалися.

Івана й Іванка Трамп Fullscreen
Івана й Іванка Трамп
Фото: instagram @ivankatrump

Нагадаємо, Івана Трамп померла внаслідок нещасного випадку у своєму будинку в Манхеттені. Жінка впала зі сходів і отримала травми, несумісні з життям.

Також Фокус писав, що Іванку Трамп помітили в ексклюзивному гольф-клубі Everglades, відкриття якого відбулося 1919 року.