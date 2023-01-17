Іванка Трамп потрапила в кадр папараці в гольф-клубі (фото)

Дівчина провела час у клубі, який є конкурентом бізнесу батька.

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Дочка 45-го президента США та за сумісництвом мільйонера Дональда Трампа потрапила в кадр папараці у Флориді. Знаменитість проводить зараз час у Палм-Біч. Про це пише Daily Mail.

Іванку помітили в ексклюзивному клубі Everglades, відкриття якого відбулося у 1919 році. Клуб може похвалитися 18-лунковим полем для гольфу.

Для гри вона обрала синю футболку-поло з білим кантом, яку вона носила навипуск поверх обтислих м'ятно-зелених капрі. Свій образ Іванка доповнила білою кепкою і білими кедами.

За інформацією видання, клуб Everglades, де провела час Іванка, знаходиться усього за кілька миль від міжнародного гольф-клубу Trump в Уест-Палм-Біч. Але чомусь заклад батька дівчина не обрала. Також зазначається, що колишній президент Дональд Трамп нібито затаїв образу на цей елітний клуб, адже той колись відмовив йому в членстві й саме після цього Трамп у 1999 році відкрив свій власний гольф-клуб поблизу, який став прямим конкурентом Everglades.

Нагадаємо, Іванка Трамп опублікувала у своєму Instagram милий сімейний знімок. На фото вона позувала з чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми трьома дітьми — Арабеллою, Теодором і Джозефом.

Також Фокус писав, що Іванка Трамп разом із дочкою — 11-річною Арабеллою — позаймалася верховою їздою.