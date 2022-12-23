Іванка Трамп разом із донькою покаталися на конях

Трамп любить проводити час зі своєю дочкою.

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41-річна Іванка Трамп, дочка 45-го президента США Дональда Трампа разом із дочкою — 11-річною Арабеллою — позаймалася верховою їздою. Це заняття обом припало до душі.

У своєму Instagram-акаунті Іванка опублікувала серію фотографій, на яких вони позують верхи на конях. Прогулянка була біля озера.

Для цього заняття Трамп одягла парку оливкового кольору, сині джинси, чоботи й шолом. Чорний светр і рукавички завершили її образ для зимової прогулянки. На Арабеллі була чорна куртка, легінси, шкіряні чоботи й шолом.

Наголошується, що цього тижня Іванка Трамп зайнялася верховою їздою по-спортивному.

Нагадаємо, мама з донькою прогулялися французькою столицею. Вони зробили фотографії з візитівкою Парижа — Ейфелевою вежею. Крім того, вони відвідали музей Лувр, кінний клуб та інші визначні пам'ятки. Арабелла з цікавістю все фотографувала.

Також Фокус писав, що Іванка, її чоловік Джаред Кушнер і їхні діти Джозеф, Теодор і Арабелла поїхали до пірамід і не змогли встояти перед спокусою сфотографуватися на верблюді на тлі історичного пейзажу.