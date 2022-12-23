Иванка Трамп вместе с дочкой покатались на лошадях
Трамп любит проводить время со своей дочерью.
41-летняя Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа вместе с дочерью – 11-летней Арабеллой – позанималась верховой ездой. Это занятие обоим пришлось по душе.
В своем Instagram-аккаунте Иванка опубликовала серию фотографий, на которых они позируют верхом на лошадях. Прогулка была у озера.
Для этого занятия Трамп надела парку оливкового цвета, синие джинсы, сапоги и шлем. Черный свитер и перчатки завершили ее образ для зимней прогулки. На Арабелле была черная куртка, леггинсы, кожаные сапоги и шлем.
Отмечается, что на этой неделе Иванка Трамп занялась верховой ездой по-спортивному.
Напомним, мама с дочкой прогулялись по французской столице. Они сделали фотографии с визитной карточкой Парижа – Эйфелевой башней. Кроме того, они посетили музей Лувра, конный клуб и другие достопримечательности. Арабелла с интересом все фотографировала.
Также Фокус писал, что Иванка, ее супруг Джаред Кушнер, и их дети Джозеф, Теодор и Арабелла поехали к пирамидам и не смогли устоять перед соблазном сфотографироваться на верблюде на фоне исторического пейзажа.