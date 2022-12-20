Иванка Трамп с подросшей дочерью прогулялись по Парижу

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа поделилась фотографиями из своей поездки во Францию.

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41-летняя Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа, приехала во Францию. Она прогулялась по французской столице вместе со своей 11-летней дочерью Арабеллой, которая заметно подросла.

Снимки с прогулки Иванка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Мама с дочерью сделали фотографии с визитной карточкой Парижа – Эйфелевой башней. Кроме того, они посетили музей Лувра, конный клуб и другие достопримечательности. Арабелла с интересом все фотографировала.

Фото: instagram @ivankatrump

Иванка была одета в серую парку с меховым воротником, темные расклешенные джинсы и кроссовки, а Арабелла для прогулки была одета во все черное. Подросток, который является точной копией своей матери в этом возрасте, была одет в нейлоновую куртку, спортивные штаны и бело-черные кроссовки. На голове у нее была черная вязаная шапка, а на шее висела камера.

Фото: instagram @ivankatrump

Арабелла, кажется, в последнее время заинтересовалась фотографией.

Фото: instagram @ivankatrump

Иванка Трамп вылетела в Париж в специальное путешествие со своей 11-летней дочерью Арабеллой всего через несколько недель после того, как провела День Благодарения на Ближнем Востоке.

Напомним, Иванка, ее супруг Джаред Кушнер, и их дети Джозеф, Теодор и Арабелла поехали к пирамидам и не смогли устоять перед соблазном сфотографироваться на верблюде на фоне исторического пейзажа.