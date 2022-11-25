Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Иванка Трамп позировала на верблюде в Египте

иванка трамп, дочь трампа, джаред кушнер, иванка трамп верблюд, иванка трамп семья
Фото: instagram @ivankatrump | Иванка Трамп на верблюде

После путешествия к пирамидам дочь Дональда Трампа с семьей отправилась на ЧМ в Катар.

Related video

41-летняя Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа, продемонстрировала, что ничто человеческое ей не чуждо и опубликовала донельзя стандартные фото из Египта. Об этом пишет Daily Mail.

Иванка, ее супруг Джаред Кушнер, и их дети Джозеф, Теодор и Арабелла поехали к пирамидам и не смогли устоять перед соблазном сфотографироваться на верблюде на фоне исторического пейзажа.

Также они посетили Луксор и покатались на лодке по Нилу.

иванка трамп, дочь трампа, джаред кушнер, иванка трамп верблюд, иванка трамп семья Fullscreen
Иванка Трамп у пирамиды
Фото: instagram @ivankatrump
иванка трамп, дочь трампа, джаред кушнер, иванка трамп верблюд, иванка трамп семья Fullscreen
Ивана Трамп и Джаред Кушнер
Фото: instagram @ivankatrump

Ранее Иванка, которая вместе с супругом была помощниками Дональдам Трампа, говорила ранее о том, что хочет уделить "приоритетное внимание" своим детям и своей семье, а не политическим амбициям своего отца. И не будет помогать ему в его предвыборной кампании. Ведь Трамп хочет баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

Так что после Египта она вместе с мужем и детьми отправились на ЧМ-2022 в Катаре.

иванка трамп, дочь трампа, джаред кушнер, иванка трамп верблюд, иванка трамп семья Fullscreen
Фото: instagram @ivankatrump
иванка трамп, дочь трампа, джаред кушнер, иванка трамп верблюд, иванка трамп семья Fullscreen
Фото: instagram @ivankatrump
иванка трамп, дочь трампа, джаред кушнер, иванка трамп верблюд, иванка трамп семья Fullscreen
Фото: instagram @ivankatrump
иванка трамп, дочь трампа, джаред кушнер, иванка трамп верблюд, иванка трамп семья Fullscreen
Фото: instagram @ivankatrump
иванка трамп, дочь трампа, джаред кушнер, иванка трамп верблюд, иванка трамп семья
иванка трамп, дочь трампа, джаред кушнер, иванка трамп верблюд, иванка трамп семья
иванка трамп, дочь трампа, джаред кушнер, иванка трамп верблюд, иванка трамп семья
иванка трамп, дочь трампа, джаред кушнер, иванка трамп верблюд, иванка трамп семья

Они были в частной ложе во время матча "Бразилия-Сербия", который, как известно, закончился победой Бразилии.

Пара общалась с ближневосточными бизнесменами и политиками на своих эксклюзивных корпоративных местах.

Также Иванка была замечена за оживленной беседой с премьер-министром Катара Халидом бин Халифой Абдулазизом аль Тани.

Напомним, ранее Иванка Трамп посетила свадьбу своей сводной сестры Тиффани Трамп. Торжество прошло в семейном имении их отца Мар-а-Лаго в Флориде.