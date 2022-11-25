Иванка Трамп позировала на верблюде в Египте

После путешествия к пирамидам дочь Дональда Трампа с семьей отправилась на ЧМ в Катар.

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41-летняя Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа, продемонстрировала, что ничто человеческое ей не чуждо и опубликовала донельзя стандартные фото из Египта. Об этом пишет Daily Mail.

Иванка, ее супруг Джаред Кушнер, и их дети Джозеф, Теодор и Арабелла поехали к пирамидам и не смогли устоять перед соблазном сфотографироваться на верблюде на фоне исторического пейзажа.

Также они посетили Луксор и покатались на лодке по Нилу.

[ + – ] Иванка Трамп у пирамиды Фото: instagram @ivankatrump [ + – ] Ивана Трамп и Джаред Кушнер Фото: instagram @ivankatrump

Ранее Иванка, которая вместе с супругом была помощниками Дональдам Трампа, говорила ранее о том, что хочет уделить "приоритетное внимание" своим детям и своей семье, а не политическим амбициям своего отца. И не будет помогать ему в его предвыборной кампании. Ведь Трамп хочет баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

Так что после Египта она вместе с мужем и детьми отправились на ЧМ-2022 в Катаре.

Фото: instagram @ivankatrump Фото: instagram @ivankatrump Фото: instagram @ivankatrump Фото: instagram @ivankatrump

Они были в частной ложе во время матча "Бразилия-Сербия", который, как известно, закончился победой Бразилии.

Пара общалась с ближневосточными бизнесменами и политиками на своих эксклюзивных корпоративных местах.

Также Иванка была замечена за оживленной беседой с премьер-министром Катара Халидом бин Халифой Абдулазизом аль Тани.

Напомним, ранее Иванка Трамп посетила свадьбу своей сводной сестры Тиффани Трамп. Торжество прошло в семейном имении их отца Мар-а-Лаго в Флориде.