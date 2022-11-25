Іванка Трамп позувала на верблюді у Єгипті

Після подорожі до пірамід донька Дональда Трампа із сім'єю вирушила на ЧС до Катару.

Related video

41-річна Іванка Трамп, дочка 45-го президента США Дональда Трампа опублікувала дуже стандартні фото з Єгипту. Про це пише Daily Mail.

Іванка, її чоловік Джаред Кушнер, та їхні діти Джозеф, Теодор та Арабелла поїхали до пірамід і не змогли встояти перед спокусою сфотографуватися на верблюді на тлі історичного пейзажу.

Також вони відвідали Луксор і покаталися на човні на річці Ніл.

[ + – ] Іванка Трамп біля піраміди Фото: instagram @ivankatrump [ + – ] Івана Трамп та Джаред Кушнер Фото: instagram @ivankatrump

Раніше Іванка, яка разом із чоловіком були помічниками Дональдам Трампа, говорила про те, що хоче приділити "пріоритетну увагу" своїм дітям та своїй родині, а не політичним амбіціям свого батька. І не допомагатиме йому у його передвиборчій кампанії. Адже Трамп хоче балотуватися на президентську посаду 2024 року.

Тож після Єгипту вона разом із чоловіком та дітьми вирушила на ЧС-2022 у Катарі.

Фото: instagram @ivankatrump Фото: instagram @ivankatrump Фото: instagram @ivankatrump Фото: instagram @ivankatrump

Вони були у приватній ложі під час матчу "Бразилія-Сербія", який, як відомо, закінчився перемогою Бразилії.

Пара спілкувалася з близькосхідними бізнесменами та політиками на своїх ексклюзивних корпоративних місцях.

Також Іванку було помічено за жвавою бесідою з прем'єр-міністром Катару Халідом бін Халіфою Абдулазізом Аль Тані.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп відвідала весілля своєї зведеної сестри Тіффані Трамп. Урочистість відбулася у родинному маєтку їхнього батька Мар-а-Лаго у Флориді.