Іванка Трамп із дочкою, яка підросла, прогулялися по Парижу

Дочка колишнього президента США Дональда Трампа поділилася фото зі своєї поїздки у Францію.

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41-річна Іванка Трамп, дочка 45-го президента США Дональда Трампа, приїхала у Францію. Вона прогулялася по французькій столиці разом зі своєю 11-річною дочкою Арабеллою, яка помітно підросла.

Знімки з прогулянки Іванка опублікувала у своєму Instagram-акаунті. Мама з дочкою зробили фото з візитівкою Парижа — Ейфелевою вежею. Крім того, вони відвідали музей Лувру, кінний клуб та інші визначні пам'ятки. Арабелла з цікавістю все фотографувала.

Фото: instagram @ivankatrump

Іванка була одягнена в сіру парку з хутряним коміром, темні розкльошені джинси та кросівки, а Арабелла для прогулянки була одягнена в усе чорне. Підліток, яка є точною копією своєї матері у цьому віці, була одягнена у нейлонову куртку, спортивні штани та біло-чорні кросівки. На голові у неї була чорна в'язана шапка, а на шиї висіла камера.

Фото: instagram @ivankatrump

Арабелла, здається, останнім часом зацікавилася фотографією.

Фото: instagram @ivankatrump

Іванка Трамп вилетіла в Париж у спеціальну подорож зі своєю 11-річною дочкою Арабеллою лише за кілька тижнів після того, як провела День Подяки на Близькому Сході.

Нагадаємо, Іванка, її чоловік Джаред Кушнер, та їхні діти Джозеф, Теодор та Арабелла поїхали до пірамід і не змогли встояти перед спокусою сфотографуватися на верблюді на тлі історичного пейзажу.