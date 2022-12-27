Іванка Трамп поділилася милим сімейним знімком (фото)

Дочка колишнього президента США привітала підписників із Ханукою.

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41-річна Іванка Трамп, дочка 45-го президента США Дональда Трампа, опублікувала у своєму Instagram-акаунті милий сімейний знімок. На фотографії вона позувала з чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми трьома дітьми — Арабеллою, Теодором та Джозефом.

Зазначається, що вони святкували останній день юдейського свята Хануки, з яким Іванка привітала своїх підписників.

З цього приводу Іванка обрала розкішне вбрання. На ній була світло-лимонна коротка сукня, розшита паєтками, з тканинною квіткою на плечі. Свій вечірній образ дівчина доповнила ідеальним укладанням, макіяж з акцентом на очах, а також лаконічними сережками.

Її чоловік Джаред одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку та темно-бордову краватку. На Арабеллі була чорна сукня, а на Теодорі та Джозефі — білі сорочки.

"Бажаю всім, хто святкує останню ніч Хануки, теплої та спокійної ночі!" — написала Іванка під фотографією.

Також Фокус писав, що Іванка Трамп разом із дочкою — 11-річною Арабеллою — позаймалася верховою їздою.