Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Иванка Трамп поделилась милым семейным снимком (фото)

Иванка Трамп, Иванка Трамп семья, дочь Трампа, Иванка Трамп стиль, Ханука, семейное фото, Дональд Трамп
Фото: Getty Images | Иванка Трамп

Дочь бывшего президента США поздравила подписчиков с Ханукой.

Related video

41-летняя Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа, опубликовала в своем Instagram-аккаунте милый семейный снимок. На фотографии она позировала с мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми – Арабеллой, Теодором и Джозефом.

Отмечается, что они праздновали последний день иудейского праздника Хануки, с которым Иванка поздравила своих подписчиков.

По этому поводу Иванка выбрала шикарный наряд. На ней было светло-лимонное короткое платье, расшитое пайетками, с тканевым цветком на плече. Свой вечерний образ девушка дополнила идеальной укладкой, макияжем с акцентом на глазах, а также лаконичными серьгами.

Ее супруг Джаред был одет в классический черный костюм, белую рубашку и темно-бордовый галстук. На Арабелле было черное платье, а на Теодоре и Джозефе – белые рубашки.

"Желаю всем, кто празднует последнюю ночь Хануки, теплой и спокойной ночи!" – написала Иванка под фотографией.

Также Фокус писал, что Иванка Трамп вместе с дочерью – 11-летней Арабеллой – позанималась верховой ездой.