Иванка Трамп поделилась милым семейным снимком (фото)

Дочь бывшего президента США поздравила подписчиков с Ханукой.

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41-летняя Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа, опубликовала в своем Instagram-аккаунте милый семейный снимок. На фотографии она позировала с мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми – Арабеллой, Теодором и Джозефом.

Отмечается, что они праздновали последний день иудейского праздника Хануки, с которым Иванка поздравила своих подписчиков.

По этому поводу Иванка выбрала шикарный наряд. На ней было светло-лимонное короткое платье, расшитое пайетками, с тканевым цветком на плече. Свой вечерний образ девушка дополнила идеальной укладкой, макияжем с акцентом на глазах, а также лаконичными серьгами.

Ее супруг Джаред был одет в классический черный костюм, белую рубашку и темно-бордовый галстук. На Арабелле было черное платье, а на Теодоре и Джозефе – белые рубашки.

"Желаю всем, кто празднует последнюю ночь Хануки, теплой и спокойной ночи!" – написала Иванка под фотографией.

Также Фокус писал, что Иванка Трамп вместе с дочерью – 11-летней Арабеллой – позанималась верховой ездой.