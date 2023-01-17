Иванка Трамп попал в кадр папарацци в гольф-клубе (фото)

Девушка провела время в клубе, который является конкурентом бизнеса ее отца.

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Дочь 45-го президента США и по совместительству миллионера Дональда Трампа попала в кадр папарацци во Флориде. Знаменитость проводит сейчас время в Палм-Бич. Об этом пишет Daily Mail.

Иванку заметили в эксклюзивном клубе Everglades, открытие которого состоялось 1919 году. Клуб может похвастаться 18-луночным полем для гольфа.

Для игры она выбрала синюю футболку-поло с белым кантом, которую она носила навыпуск поверх облегающих мятно-зеленых капри. Свой образ Иванка дополнила белой кепкой и белыми кедами.

По информации издания, клуб Everglades, где провела время Иванка, находится всего в нескольких милях от международного гольф-клуба Trump в Уэст-Палм-Бич. Но по какой-то причине заведение отца девушка не выбрала. Также отмечается, что бывший президент Дональд Трамп якобы затаил обиду на этот элитный клуб, ведь тот когда-то отказал ему в членстве и именно после этого случая Трамп в 1999 году открыл свой собственный гольф-клуб поблизости, который стал прямым конкурентом Everglades.

Напомним, Иванка Трамп опубликовала в своем Instagram милый семейный снимок. На фотографии она позировала с мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми – Арабеллой, Теодором и Джозефом.

Также Фокус писал, что Иванка Трамп вместе с дочерью – 11-летней Арабеллой – позанималась верховой ездой.