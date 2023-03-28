"Ты приносишь столько радости в нашу жизнь": Иванка Трамп поделилась семейными фото

Дочь бывшего президента США поделилась серией милых семейных фотографий в честь дня рождения младшего сына.

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41-летняя Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа, опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимки в честь 7-летия сына Теодора.

На выходных у именинника была вечеринка с друзьями в скейт-парке, а также семейство посетило фестиваль электронной музыки. На первом фото в публикации Тео позирует перед своим именинным тортом, который был разработан так, чтобы выглядеть как задняя часть скейтборда. Он улыбается, показывая свой отсутствующий передний зуб и брекеты. Мальчик был одет в черную футболку с его именем и цифрой семь.

Теодор Джеймс Кушнер Фото: instagram @ivankatrump

Серия трогательных фотографий младшего ребенка Иванки также включала снимки, на которых мальчик носит гипс. Как известно, в прошлом месяце Тео сломал запястье в школе.

Тео в гамаке со сломанным запястьем Фото: instagram @ivankatrump

"Поздравляем нашего милого Тео с 7-летием! — написала Иванка в подписи. Ты приносишь столько радости и любви в нашу жизнь каждый день своим добрым, позитивным и энергичным духом. Я люблю тебя до луны и обратно! Пусть этот год принесет тебе смех, любовь, приключения и еще много поездок в скейт-парк!"

Другие последние снимки показывают, как он отдыхает в гамаке, ловит рыбу на лодке, катается на водном мотоцикле с мамой и занимается серфингом со старшим братом и сестрой — 11-летней Арабеллой и 9-летним Джозефом.

Иванка Трамп с сыном Фото: instagram @ivankatrump Арабелла, Джозеф и Теодор Фото: instagram @ivankatrump

Иванка также добавила фотографии Теодора во время одной из его игр в футбол и во время недавнего семейного отпуска на Ближнем Востоке, где они посетили пирамиды в Египте и смотрели Чемпионат мира по футболу в Катаре.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер с детьми в Египте Фото: instagram @ivankatrump Тео на ЧМ по футболу в Катаре Фото: instagram @ivankatrump

Напомним, недавно для вечеринки Иванка выбрала любимое винтажное платье своей покойной матери Иваны Трамп от американского модельера Bob Mackie.

Также Фокус писал, что Иванку Трамп заметили в эксклюзивном гольф-клубе Everglades, открытие которого состоялось 1919 году.