"Ти приносиш стільки радості у наше життя": Іванка Трамп поділилася сімейними фото

Дочка колишнього президента США поділилася серією милих сімейних світлин на честь дня народження молодшого сина.

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41-річна Іванка Трамп, дочка 45-го президента США Дональда Трампа, опублікувала у своєму Instagram-акаунті знімки на честь 7-річчя сина Теодора.

На вихідних у іменинника була вечірка з друзями у скейт-парку, а також сімейство відвідало фестиваль електронної музики. На першому фото в публікації Тео позує перед своїм іменинним тортом, розробленим так, щоб виглядати як задня частина скейтборду. Він усміхається, показуючи свій відсутній передній зуб та брекети. Хлопчик був одягнений у чорну футболку з його ім'ям та цифрою сім.

Теодор Джеймс Кушнер Фото: instagram @ivankatrump

Серія зворушливих фотографій молодшої дитини Іванки також включала у себе знімки, на яких хлопчик носить гіпс. Як відомо, минулого місяця Тео зламав зап'ястя у школі.

Тео в гамаку зі зламаним зап'ястям Фото: instagram @ivankatrump

"Вітаємо нашого милого Тео з 7-річчям! — написала Іванка у підписі. Ти приносиш стільки радості і любові у наше життя кожного дня своїм добрим, позитивним і енергічним духом. Люблю тебе до місяця і назад! Нехай цей рік принесе тобі сміх, кохання, пригоди та ще багато поїздок у скейт-парк!"

Інші останні знімки показують, як він відпочиває в гамаку, ловить рибу на човні, катається на водному мотоциклі з мамою та займається серфінгом зі старшим братом та сестрою — 11-річною Арабеллою та 9-річним Джозефом.

Іванка Трамп із сином Фото: instagram @ivankatrump Арабелла, Джозеф та Теодор Фото: instagram @ivankatrump

Іванка також додала фотографії Теодора під час однієї з його ігор у футбол та під час нещодавньої сімейної відпустки на Близькому Сході, де вони відвідали піраміди в Єгипті та дивилися Чемпіонат світу з футболу у Катарі.

Іванка Трамп та Джаред Кушнер з дітьми в Єгипті Фото: instagram @ivankatrump Тео на ЧС з футболу у Катарі Фото: instagram @ivankatrump

Нагадаємо, нещодавно для вечірки Іванка обрала улюблену вінтажну сукню своєї покійної матері Івана Трамп від американського модельєра Bob Mackie.

Також Фокус писав, що Іванку Трамп помітили в ексклюзивному гольф-клубі Everglades, відкриття якого відбулося 1919 року.