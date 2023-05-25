Принц Гарри и Меган Маркл готовят новый удар по королевской семье

Темой фильма станет, естественно же, тяжелая жизнь пары в королевской семье. Пока что окончательное решение о съемках не принято, однако Меган, вдохновленная прошлым гонораром от Netflix, очень этого хочет.

Принц Гарри и Меган Маркл, которые все время говорят о том, что нуждаются в конфиденциальности, продолжают зарабатывать на скандалах вокруг королевской семьи и теме отношений со своими британскими родственниками. Не успел мир переварить мемуары Гарри и документальный фильм от Netflix "Гарри и Меган", как парочка анонсировала полнометражный фильм, пишет Mirror.

По информации издания, пара ведет переговоры с Netflix о создании нового фильма об их королевских буднях с акцентом на опыт жизни во дворце.

Сообщается, что на новый проект они решились после того, как стриминговый сервис объявил, что создает художественную ленту о печально известном интервью принца Эндрю с журналисткой Эмили Мейтлис. В картине потокового гиганта под названием Scoop сыграют Руфус Сьюэлл в роли герцога Йоркского и Джиллиан Андерсон в роли Эмили, а также Билли Пайпер и Кили Хоуз.

Меган и Гарри решили сначала просто "подождать и увидеть", как будет восприниматься этот новый фильм, но думают, что у них есть "рассказ о том, что произошло во дворце, на большом экране".

"В их истории есть много нюансов, которые, по их мнению, все еще отсутствуют после документального фильма и книги Гарри", – сообщает источник журналу Closer.

По словам инсайдера, пара осталась очень довольной гонораром, полученным за предыдущий проект, и намерена сотрудничать дальше. В свою очередь Netflix не интересуются документальными фильмами или детскими телешоу от пары, но хотят больше "пикантных вещей" об их королевской жизни:

"Нет сомнений, что они получат за это хорошую зарплату, что очень заманчиво. Меган действительно настаивает на этом, но Гарри относится к этому более осторожно, но они развлекаются этой идеей и их команда, говоря о том, какие деньги они хотели бы получить за права на свою историю".

Ранее герцоги Сассекские попали на полосы газет после того, как заявили, что якобы чуть не повторили судьбу принцессы Дианы, убегая от папарацци, когда покидали гала-концерт, посвященный 50-летию Фонда Ms Foundation for Women. В машине с ними была мать Меган Дория. Правда, многие отнеслись к их сообщению скептически, полагая, что они в очередной раз решили напомнить о себе.

Недавно пара отметила пятую годовщину свадьбы. 19 мая 2018 года они поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, а год спустя у них родился первенец Арчи.

В 2020-м Гарри и Меган решили уйти с поста старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, прежде чем в июне 2021 года у них родился второй ребенок, принцесса Лилибет.

Стремясь к собственной "финансовой независимости", пара дала Опре Уинфри откровенное интервью и выпустила собственный одноименный документальный фильм Netflix всего за несколько месяцев до того, как Гарри выпустил свою биографию "Запасной".

Ранее Фокус писал, что примирение между принцами Уильямом и Гарри невозможно.