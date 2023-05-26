Названо главное сходство принцессы Шарлотты с королевой Елизаветой II

Юная принцесса давно завоевала симпатии британцев, и многие видят в ней все больше сходства с ее прабабушкой.

Восьмилетняя принцесса Шарлотта, средний ребенок принца и принцесса Уэльских, растет очень самодостаточной и серьезной. Чем старше она становится, тем больше девочка похожа на свою легендарную прабабушку Елизавету II, пишет Hello. Это отмечают не только обозреватели, но и простые поклонники монаршей семьи.

Сначала Шарлотта произвела фурор на коронации Чарльза III, когда появилась там в одинаковых нарядах со своей матерью, Кейт Миддлтон. Однако многие склоняются к тому, что все же юная принцесса больше пошла в свою прабабушку, что в очередной раз подтвердило сравнение фотографий покойного монарха и ее правнучки.

На почти идентичных кадрах принцесса Шарлотта и Елизавета II оглядываются через плечо, направляя стальной взгляд в камеру.

"Я всегда говорил, что принцесса Шарлотта – это образ королевы… этот решительный взгляд", "Принцесса Шарлотта – это та, с которой вы не захотите связываться. У нее – ум ее прабабушки, сердце ее бабушки, внешность и смелость ее матери, но у нее есть собственная личность", "Хотел бы я, чтобы она была первенцем. Какой изумительной королевой она была бы!", "Интересно, может ли принцесса Шарлотта стать королевой, если принц Джордж решит, что это не для него?" – пишут в комментариях.

Кроме того, в Сети начали дискутировать, что принц Джордж очень похож на отца Елизаветы II, короля Георга VI, который всегда некомфортно чувствовал себя в центре внимания.

"Возможно, он решит вести личную жизнь во взрослом возрасте и передаст роль своей сестре, принцессе Шарлотте, которая уже демонстрирует стальную решимость, как Ее Величество королева, даже в свои восемь лет", – предполагают комментаторы.

Принцесса Шарлотта показала себя сильной личностью во время похорон королевы Елизаветы II. Девочка и ее старший брат Джордж были сняты на видео, когда они обменивались словами, ожидая, пока гроб Ее Величества будет помещен на королевский катафалк, и ясно видно, как Шарлотта говорит Джорджу, что он должен поклониться.

Ранее Фокус писал, какие черты от своего деда-короля унаследовал пятилетний принц Луи, младший брат принцессы Шарлотты.