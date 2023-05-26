Деловой стиль Кейт Миддлтон, модный эксперт рассказала о лучших костюмах принцессы

Принцесса Уэльская обычно надевает брючные костюмы, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений и использует костюмы ярких цветов, чтобы быть в центре внимания.

Долгое время дамы из королевской британской семьи носили на официальных мероприятиях или вечерние платья, если событие было торжественным, или строгие платья, если визит был более деловым. Покойная королева Елизавета обычно предпочитала платья-пальто схожих фасонов и дополняла их шляпками. Кейт Миддлтон ввела в моду брючные костюмы. Именно их она надевает чаще всего, когда ей предстоит деловая встреча, или долгое мероприятие. Об этом пишет Daily Mail.

Стилист Миранда Холдер отметила, что для работающих женщин из королевской семьи, костюм наиболее удобный и очевидный выбор. И, благодаря Кейт Миддлтон, брючные костюмы переживают волну популярности.

Идеальное сочетание яркого пиджака и белых брюк Фото: Getty Images

"Это отличный образ, когда Кейт мчится от одного публичного выступления к другому", — отметила Холдер.

И в брюках Кейт Миддлтон явно чувствует себя свободней, ведь ей не приходится переживать из-за порывов ветра, или из-за того, что юбка приподнимется выше, чем терпят приличия. А ведь подобные конфузы уже случались ранее.

Очевидная причина по которой Кейт Миддлтон все чаще выбирает брюки Фото: Getty Images

К тому же принцесса Уэльская демонстрирует, что деловой стиль, не значит скучный. Она выходила в свет в костюмах самых разных цветов: от ярко-красного, до нежно-розового. Или сочетала белый блейзер с брюками. Это также стало трендом. Ведь, если вы не принцесса, то, меняя топы и блузы, можно создать множество интересных образов и сэкономить на одежде.

Кейт Миддлтон все чаще выбирает брюки Фото: Getty

По мнению экспертов в области моды, пиджак и брюки стали популярным предметом гардероба членов королевской семьи, потому что они так они остаются модными, но при этом показывают, что они настроены серьезно.

Костюму необязательно быть скучным Фото: Getty Images

Так, недавно Кейт Миддлтон вышла в свет в розовом костюме от Alexander McQueen, и стилист Сьюзи Хаслер сказала, что королевская особа, возможно, выбрала этот цвет, чтобы не выглядеть "слишком официально" и добавить "женственности" своей внешности.

Стильный розовый костюм для Кейт Фото: Getty

"Возможно, в эти темные времена члены королевской семьи стали чаще носить яркие цвета, чтобы улучшить настроение в то время, когда мы больше всего в этом нуждаемся", — сказала Сьюзи.

Универсальный белый блейзер Фото: Getty Images

Так что если вы хотите воспользоваться уроками стиля от Кейт Миддлтон, и начать носить брючные костюмы, то стоит запомнить несколько простых правил:

Костюму необязательно быть темного, или неброского цвета. Если вам идет розовый, или пурпурный, то купите костюм такого цвета.

Брючные костюмы хорошо сочетаются с туфлями на шпильках, или простыми белыми кроссовками. Если хотите надеть мокасины, то воспользуйтесь опытом принцессы Дианы, которая носила мокасины с укороченными брюками чинос.

Белый блейзер и темно-синие брюки отлично подойдут для того, чтобы разнообразить гардероб. Меняйте топы и блузки и у вас будет множество вариантов наряда. А еще белый блейзер хорошо смотрится с джинсами.

Если решили обзавестись костюмом, выберите пиджак интересного кроя и с оригинальными деталями. Классика – это хорошо, но ее всегда можно украсить.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие вещи Кейт Миддлтон никогда не носит, или надевает крайне редко.