Вещи, которые Кейт Миддлтон не носит. Эксперт рассказал про модные привычки принцессы

Кейт Миддлтон часто надевает украшения покойной принцессы Дианы и те, что носила королева Елизавета, но есть вещи, которые на ней не увидишь.

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Кейт Миддлтон бесчисленное количество раз отдавала дань уважения своей покойной свекрови принцессе Диане. Она воссоздавала ее культовые образы и носила ее украшения. Но модный эксперт открыл некоторые из привычек принцессы, которые не заметили даже ее самые преданные поклонники. Об этом пишет Cosmopolitan.

Эксперт моды по имени Эрин Фитцпатрик поделилась в своем аккаунте TikTok видео под заголовком "Шесть вещей, которые принцесса Кейт никогда не носит".

Фитцпатрик рассказала, что Кейт Миддлтон никогда не носит мокасины на официальных мероприятиях: она предпочитает туфли на каблуках, или на танкетке, и предпочитает балетки.

Также она не носит дизайнерские кроссовки, хотя могла бы себе это позволить. Видимо, причина в том, что принцесса не хочет вольно, или невольно рекламировать некоторые бренды. Так что если она надевает спортивную обувь, то она скорей всего будет от простых марок вроде Superga, New Balance и Adidas.

Кроссовки Кейт Миддлтон всегда из масс-маркета Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Среди модные привычек принцессы Кейт также ее пристрастие к часам Cartier Ballon Bleu. Другие часы она никогда не надевала.

Кроме этого принцесса Уэльская избегает ярко-оранжевого цвета. Причина неясна, по слухам, этот цвет плохо получается на снимках. Так что она обычно выбирает коралловый, или персиковый оттенок. Хотя у королевы Елизаветы было несколько нарядов именно апельсинового цвета. Так что, вероятно, этот цвет Кейт просто не любит.

Кейт Миддлтон не носит шорты. Или надевает их крайне редко и только на спортивные мероприятия. Видимо, этот предмет одежды считается слишком игривым для принцессы.

Редкий выход Кейт Миддлтон в шортах Фото: Getty Images

Кроме этого, она не носит сумку со спортивной обувью. У принцессы достаточно помощников, так что сумку со всем необходимым носят они.

И она никогда не появлялась с сумками принцессы Дианы. У покойной принцессы было очень много нарядов, дизайнерской обуви и дизайнерских сумок.

И если наряды и обувь вышли из моды и их носить было бы странно, то сумочки классического фасона принцесса Диана явно не носила часто, и они до сих пор хранятся где-то в гардеробных Букингемского, или Кембриджского дворцов.

Но сумочки, и даже культовую Lady Dior Дианы никогда не видели в руках Кейт Миддлтон. Она чаще всего появляется с классической черной сумкой от Mulberry и клатчами Emmy London.

К слову, ранее Кейт Миддлтон не носила туфли на танкетке, как и королева Камилла. Причина была в королеве Елизавете. Она терпеть не могла этот фасон обуви и потому его избегали прочие дамы из королевской семьи.

Обувь на танкетке - Кейт надевала ее редко из-за королевы Фото: Getty Images

Невозможно было увидеть Кейт и с красным лаком на ногтях. Но на Пасху 2023 она вышла в свет именно с красным маникюром. Причина также в королеве. Елизавета много лет красила ногти только одним нюдовым оттенком лака. И прочие дамы следовали ее примеру, или вовсе оставляли ногти без покрытия.

На Пасху Кейт Миддлтон появилась с красным маникюром Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус рассказывал о украшениях принцессы Дианы, которыми теперь владеют Кейт Миддлтон и Меган Маркл.