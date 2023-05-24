Речі, які Кейт Міддлтон не носить. Експерт розповів про модні звички принцеси

Кейт Міддлтон часто одягає прикраси покійної принцеси Діани та ті, що носила королева Єлизавета, але є речі, які на ній не побачиш.

Related video

Кейт Міддлтон незліченну кількість разів віддавала шану своїй покійній свекрусі принцесі Діані. Вона відтворювала її культові образи та носила її прикраси. Але модний експерт відкрив деякі з звичок принцеси, які не помітили навіть її найвідданіші шанувальники. Про це пише Cosmopolitan.

Експерт моди на ім'я Ерін Фітцпатрік поділилася у своєму акаунті TikTok відео під заголовком "Шість речей, які принцеса Кейт ніколи не носить".

Фітцпатрік розповіла, що Кейт Міддлтон ніколи не носить мокасини на офіційних заходах: вона віддає перевагу туфлям на підборах, або на танкетці, і віддає перевагу балеткам.

Також вона не носить дизайнерські кросівки, хоча могла б собі це дозволити. Мабуть, причина в тому, що принцеса не хоче вільно чи мимоволі рекламувати деякі бренди. Так що якщо вона одягає спортивне взуття, то вона швидше за все буде від простих марок на кшталт Superga, New Balance та Adidas.

Кросівки Кейт Міддлтон завжди з мас-маркету Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Серед модних звичок принцеси Кейт також її пристрасть до годинника Cartier Ballon Bleu. Інший годинник вона ніколи не одягала.

Крім цього принцеса Уельська уникає яскраво-помаранчевого кольору. Причина незрозуміла, з чуток, цей колір погано виходить на знімках. Так що вона зазвичай вибирає кораловий або персиковий відтінок. Хоча королева Єлизавета мала кілька нарядів саме апельсинового кольору. Так що, мабуть, цей колір Кейт просто не любить.

Кейт Міддлтон не носить шорти. Або одягає їх дуже рідко і лише на спортивні заходи. Мабуть, цей предмет одягу вважається надто грайливим для принцеси.

Рідкісний вихід Кейт Міддлтон в шортах Фото: Getty Images

Крім цього, вона не носить сумки зі спортивним взуттям. У принцеси достатньо помічників, тому сумку з усім необхідним носять вони.

І вона ніколи не з'являлася із сумками принцеси Діани. У покійної принцеси було дуже багато вбрання, дизайнерського взуття та дизайнерських сумок.

І якщо вбрання та взуття вийшли з моди і їх носити було б дивно, то сумочки класичного фасону принцеса Діана явно не носила часто, і вони досі зберігаються десь у вбиральні Букінгемського, або Кембридзького палаців.

Але сумочки та навіть культову Lady Dior Діани ніколи не бачили в руках Кейт Міддлтон. Вона найчастіше з'являється із класичною чорною сумкою від Mulberry та клатчами Emmy London.

До речі, раніше Кейт Міддлтон не носила туфлі на танкетці, як і королева Камілла. Причина була у королеві Єлизаветі. Вона ненавиділа цей фасон взуття і тому його уникали інші дами з королівської сім'ї.

Взуття на танкетці — Кейт одягала її рідко через королеву Фото: Getty Images

Не можна було побачити Кейт і з червоним лаком на нігтях. Але на Великдень 2023 вона з'явилась на людях саме з червоним манікюром. Причина також у королеві. Єлизавета багато років фарбувала нігті лише одним нюдовим відтінком лаку. І інші жінки наслідували її приклад, або зовсім залишали нігті без покриття.

На Великдень Кейт Міддлтон з'явилася із червоним манікюром Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про прикраси принцеси Діани, якими тепер володіють Кейт Міддлтон та Меган Маркл.