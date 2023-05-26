Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр провели время на яхте (фото)

Звездные друзья провели день в море во время Каннского кинофестиваля 2023.

48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо присоединился к своему давнему другу, 47-летнему американскому актеру Тоби Магуайру, чтобы весело провести день на роскошной яхте у южного побережья Франции. Об этом пишет Daily Mail.

Ди Каприо вел себя непринужденно в белой футболке и синих шортах, когда он смеялся и болтал со звездой "Человека-паука". Он дополнил свой пляжный образ бежевой кепкой и, казалось, был в приподнятом настроении. Магуайр также наделу белую футболку и темные шорты, которые он сочетал с черной бейсболкой. В одной руке он держал пару солнцезащитных очков с белой оправой.

Дуэт провел роскошный день на яхте, пока в курортном городе проходит 76-й ежегодный Каннский кинофестиваль.

Напомним, легендарный дуэт — Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе — появился на громкой вечеринке Air Mail Party во время 76-го Каннского кинофестиваля во Франции.

Также Фокус писал, что Леонардо Ди Каприо старался скрыться от папарацци на вечеринке Vogue и Chopard в Каннах, когда его сфотографировали в окружении нескольких девушек.