"Джон Уик 5" с Киану Ривзом в главной роли официально находится в разработке

Студия Lionsgate подтверждает, что франшиза с Киану Ривзом в главной роли не заканчивается.

Председатель киногруппы Lionsgate Джо Дрейк недавно сообщил, что убийца, сыгранный Киану Ривзом, вернется на большой экран в ближайшем будущем. Он также отметил, что франшиза "Джон Уик", которая недавно достигла отметки в 1 миллиард долларов, в ближайшие годы будет расти в геометрической прогрессии. Об этом сообщает Total Film.

Дрейк заявил, что, хотя киллер вернется в следующем фильме, несколько других элементов его мира будут конкретизированы через отдельные медиапроекты.

"Официально то, что, как вы знаете, "Балерина" — это первый спин-офф, который выйдет в следующем году. Мы находимся в разработке еще трех, в том числе [Джон Уик 5] и телесериала", — сказал он.

Кадр из фильма

Представитель также сообщил, что, хотя разработка пятой основной части серии фильмов потребует времени, персонаж обязательно вернется в будущем.

"Мы строим мир, и когда появится этот [пятый] фильм, [он] будет органичным — будет органически вырастать из того, как мы начинаем рассказывать эти истории. Но вы можете положиться на обычный ритм Джона Уика", — заявил он.

Затем Дрейк заметил, что Lionsgate стремится создать "стабильный ритм франшизы" в ответ на "явный аппетит аудитории". Представитель индустрии развлечений также сообщил, что в разработке находится "видеоигра ААА", действие которой происходит во вселенной франшизы фильма.

Новость о грядущей картине появилась всего через два месяца после премьеры фильма "Джон Уик: Глава четвертая". В центре фильма наемный убийца (Киану Ривз), который объявляет войну международной организации преступников под названием "Высший стол".

Фильм получил восторженные отзывы критиков и в настоящее время имеет рейтинг 94% от Rotten Tomatoes.

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