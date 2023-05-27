27 мая 2023 года: мученика Исидора — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться и пьянствовать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Исидора. Он был воином во времена правления императора Декия. Тогда, когда все остальные были идолопоклонниками, Исидор оставался верным Христу и вере. За это его подвергли страшным пыткам и в конце концов даже отрезали язык. Но это не помешало Исидору прославлять Христа. Вскоре ему отрубили голову.
Что нельзя делать 27 мая:
- ссориться;
- пьянствовать и ругаться;
- злословить.
Народные приметы и поверья:
- пасмурная погода — будет слабый урожай;
- холодно — таким и лето будет;
- ясный день — к хорошему урожаю;
- пасмурное утро — огурцы не дадут урожая, их лучше сеять позже.
День ангела празднуют:
Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион.
Родились в этот день:
1877 год — Айседора Дункан, американская танцовщица-новатор;
1999 год — Лили-Роуз Депп, актриса и модель, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради.
Также в этот день:
1753 год — завершается строительство Андреевской церкви в Киеве;
1930 год — Ричард Дрю получает патент на "прозрачную целлофановую липкую ленту" — скотч;
1937 год — в Сан-Франциско торжественно открывают мост над проливом Золотые Ворота – один из самых красивых в мире.