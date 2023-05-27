27 мая 2023 года: мученика Исидора — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться и пьянствовать.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Исидора. Он был воином во времена правления императора Декия. Тогда, когда все остальные были идолопоклонниками, Исидор оставался верным Христу и вере. За это его подвергли страшным пыткам и в конце концов даже отрезали язык. Но это не помешало Исидору прославлять Христа. Вскоре ему отрубили голову.

Что нельзя делать 27 мая:

ссориться;

пьянствовать и ругаться;

злословить.

Народные приметы и поверья:

пасмурная погода — будет слабый урожай;

холодно — таким и лето будет;

ясный день — к хорошему урожаю;

пасмурное утро — огурцы не дадут урожая, их лучше сеять позже.

День ангела празднуют:

Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион.

Родились в этот день:

1877 год — Айседора Дункан, американская танцовщица-новатор;

1999 год — Лили-Роуз Депп, актриса и модель, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради.

Также в этот день:

1753 год — завершается строительство Андреевской церкви в Киеве;

1930 год — Ричард Дрю получает патент на "прозрачную целлофановую липкую ленту" — скотч;

1937 год — в Сан-Франциско торжественно открывают мост над проливом Золотые Ворота – один из самых красивых в мире.