27 травня 2023: мученика Ісидора — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися та пиячити.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Ісидора. Він був воїном за правління імператора Декія. Тоді, коли всі інші були ідолопоклонниками, Ісидор залишався вірним Христові та вірі. За це він зазнав страшних тортур і зрештою йому навіть відрізали язик. Але це не завадило Ісидору прославляти Христа. Невдовзі йому відтяли голову.

Що не можна робити 27 травня:

сваритися;

пиячити та лаятися;

злословити.

Народні прикмети та повір'я:

хмарна погода – буде слабкий урожай;

холодно – таким і літо буде;

ясний день – до хорошого врожаю;

похмурий ранок — огірки не дадуть урожаю, їх краще сіяти пізніше.

День ангела святкують:

Леонтій, Максим, Петро, Микита, Серапіон.

Народилися цього дня:

1877 рік — Айседора Дункан, американська танцівниця-новатор;

1999 рік — Лілі-Роуз Депп, актриса і модель, дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді.

Також у цей день:

1753 рік — завершується будівництво Андріївської церкви в Києві;

1930 рік — Річард Дрю отримує патент на "прозору целофанову липку стрічку" — скотч;

1937 рік — у Сан-Франциско урочисто відкривають міст над протокою Золоті Ворота — один з найкрасивіших у світі.