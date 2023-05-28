28 мая 2023 года: Пахомия Великого — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя рассказывать о своих планах и брать сдачу.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память Пахомия Великого. Он жил в IV веке и много занимался благочестивыми делами по отношению к церкви. Пахомий устроил монашескую жизнь для отшельников на берегах реки Нил и сам стал для них примером. За это его часто называют основателем монастырей монастырей на территории Египта.

Что нельзя делать 28 мая:

девушкам рассказывать о планах;

брать сдачу;

оставлять посуду немытой.

Народные приметы и поверья:

теплая погода к солнечному лету;

идет дождь — в июне часто будет гроза;

на осине обильные серьги – хорошо уродит овес.

День ангела празднуют:

Анастасия, Дмитрий, Макар

Также в этот день:

1742 год – в Лондоне открывают первый в мире крытый плавательный бассейн;

1923 год — генеральный прокурор США объявляет, что женщины имеют право носить штаны где угодно и когда им это вздумается;

1957 год — в США основывают Национальную академию грамзаписи, вручающую одну из самых престижных премий в мире музыки — "Грэмми".