28 мая 2023 года: Пахомия Великого — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя рассказывать о своих планах и брать сдачу.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Пахомия Великого. Он жил в IV веке и много занимался благочестивыми делами по отношению к церкви. Пахомий устроил монашескую жизнь для отшельников на берегах реки Нил и сам стал для них примером. За это его часто называют основателем монастырей монастырей на территории Египта.
Что нельзя делать 28 мая:
- девушкам рассказывать о планах;
- брать сдачу;
- оставлять посуду немытой.
Народные приметы и поверья:
- теплая погода к солнечному лету;
- идет дождь — в июне часто будет гроза;
- на осине обильные серьги – хорошо уродит овес.
День ангела празднуют:
Анастасия, Дмитрий, Макар
Также в этот день:
1742 год – в Лондоне открывают первый в мире крытый плавательный бассейн;
1923 год — генеральный прокурор США объявляет, что женщины имеют право носить штаны где угодно и когда им это вздумается;
1957 год — в США основывают Национальную академию грамзаписи, вручающую одну из самых престижных премий в мире музыки — "Грэмми".