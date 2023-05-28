28 травня 2023: Пахомія Великого — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна розповідати про свої плани та брати здачу.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Пахомія Великого. Він жив у IV столітті і багато займався благочестивими справами стосовно церкви. Пахомій влаштував чернече життя для пустельників на берегах річки Ніл і сам став для них прикладом. За це його часто називають засновником монастирів на території Єгипту.

Що не можна робити 28 травня:

дівчатам розповідати про плани;

брати решту;

залишати посуд немитим.

Народні прикмети та повір'я:

тепла погода до сонячного літа;

йде дощ — у червні часто буде гроза;

на осині рясні сережки – добре вродить овес.

День ангела святкують:

Анастасія, Дмитро, Макар

Також у цей день:

1742 – у Лондоні відкривають перший у світі критий плавальний басейн;

1923 — генеральний прокурор США оголошує, що жінки мають право носити штани де завгодно і коли їм це заманеться;

1957 — у США засновують Національну академію грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики — "Греммі".