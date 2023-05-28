Княгиня Шарлен появилась на публике в платье с радужным принтом

Королевская особа вызвала бурную реакцию поклонников своим образом.

Княгиня Монако Шарлен вышла в свет в потрясающем платье с радужным принтом. Она сопровождала своего супруга князя Альбера на Гран-при Монако. Об этом пишет Hello.

45-летняя Шарлен выбрала длинное темно-синие платье без рукавов с принтом в виде радужных полосок, которые расширялись к подолу наряда. Она дополнила свой образ минималистичными украшениями и легким дневным макияжем.

Княгиня Шарлен и князь Альбер Фото: Getty Images

Монархи наблюдали за тем, как победитель Гран-при Макс Ферстаппен поднимал свой трофей.

Княгиня Шарлен и князь Альбер на Гран-при Монако Фото: Getty Images

Королевские наблюдатели поспешили похвалить в Twitter ее великолепный наряд: "Обожаю платье Ее Светлости принцессы Шарлен на @F1 #MonacoGP". Другой поклонник монаршей семьи добавил: "Принцесса Шарлен счастливая гордость #MonacoGP".

Княгиня Шарлен и князь Альбер — большие поклонники Гран-при Монако и всегда посещают это мероприятие. В прошлом году это была первая встреча Формулы-1, которую посетила Шарле после выздоровления от ЛОР-инфекции.

Напомним, княгиня Шарлен нарушила дресс-код Букингемского дворца.

Также Фокус писал, что княгиня Шарлен вышла в свет в шикарном платье за 8 тысяч долларов.