Ирина Шейк показала винтажное платье от Versace на спорной фотосессии
Шелковое платье цвета морской волны было создано в 1995 году, за два года до смерти Джанни Версаче.
Ирина Шейк опубликовала несколько снимков в оригинальном винтажном наряде, полученном, судя по всему, из архивов модного дома Версаче. Об этом пишет Daily Mail.
Она устроила фотосессию в своем отеле, демонстрируя шелковое платье цвета морской волны с шифоновыми вставками. И хоть ее друзья из модной индустрии и оставили восторженные комментарии, многие из подписчиков Ирины отметили, что фотосессия получилась странной и даже вульгарной.
Впервые оно было показано на подиуме в 1995 году, еще при жизни легендарного Джанни Версаче. Это была весенняя коллекция RTW 1995 и тогда его демонстрировала Линда Евангелиста.
"Мои мечты сбываются! Донателла, спасибо, что открыла архивы Versace для меня. Джанни 1995. Скоро будет больше", — написала модель в подписи к фото, поблагодарив Донателлу Версаче.
Свой образ Ирина дополнила парой босоножек на высоком каблуке, инкрустированных кристаллами.
Напомним, Донателла Версаче, которой сейчас 68 лет, возглавила модный дом после убийства брата в 1997 году. Она сказала Harper’s Bazaar, что ее цель — "сделать женщину более уверенной в себе и дать ей больше возможностей для самовыражения".
Ранее Ирина Шейк показала несколько модных образов на Каннском кинофестивале.
Сначала она появилась в компании Риккардо Тиши, спровоцировав слухи о вероятном сотрудничестве ее друга дизайнера с брендом Giorgio Armani. Тиши ранее занимал пост креативного директора Burberry, но его появление на красной дорожке в смокинге от Armani было явным намеком на то, что он скоро получит новую работу. А Ирина выбрала тюлевое платье с глубоким декольте.
После Ирина Шейк вышла на красную дорожку в оригинальном кожаном наряде от нигерийского бренда Mowalola Ogunlesi, прикрыв грудь лишь перекрещенными ремнями.
А на вечеринку в отеле Martinez она посетила и вовсе без одежды, ограничившись нижним бельем и совершенно прозрачной сорочкой поверх него.
Напомним, ранее Фокус писал о самых откровенных декольте Каннского кинофестиваля. Кинофестиваль посетили немало селебрити и известных актрис и многие из них выбрали открытые платья и очень дорогие украшения.
Особенно впечатляющие наряды были у Сальмы Хайек и Кэтрин Зета-Джонс. А вот яркое платье Хайди Клум вызвало смешанные чувства у модных критиков. Хотя супермодель и выглядела потрясающе молодо и свежо, но фасон платья оказался не слишком удачным.