Галь Гадот провела время с двумя дочками (фото)

Актриса замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано и воспитывает трех дочек.

38-летняя израильская актриса Галь Гадот провела с семьей праздничные выходные, посвященные Дню памяти. Звезду заметили во время обеда в баре Pitti в Нью-Йорке со своими двумя старшими дочками — Альмой и Майей. Об этом пишет Daily Mail.

Гадот также воспитывает младшую дочь Даниэллу, которой в конце июня исполняется два года, с мужем, израильским бизнесменом Яроном Варсано.

Звезда "Чудо-женщины" была черных джинсах и белой футболке с принтом в виде орла с надписью "Лос-Анджелес, Калифорния". Свой образ Гадот дополнила белыми кроссовками, черными солнцезащитными очками овальной формы и сережками. Свои темные волосы она собрала в хвост.

Актриса держала Майю за руку, которая была одета в красные леггинсы, розовую футболку с Минни Маус и розовы кроссовки. Старшая девочка выбрала белую футболку Тейлор Свифт, синие джинсы и зелено-белые кроссовки Nike. Ни мужа, ни младшей девочки с ними не было.

Напомним, власти Кувейта запретили показывать в кинотеатрах страны голливудский фильм "Смерть на Ниле" из-за участия в нем актрисы Галь Гадот.

Также Фокус писал, что Галь Гадот посетила церемонию перерезания ленточки в реконструированном магазине Tiffany & Co в центре Нью-Йорка. Она позировала рядом с 30-летним Александром Арно, сыном 74-летнего французского бизнес-магната Бернара Арно.