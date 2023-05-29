Какую обувь выбирает на лето Кейт Миддлтон: топ-5 любимых поцизий принцессы

Будущая королева Великобритании знает толк в хорошей обуви.

41-летняя принцесса Кейт Миддлтон как старший работающий член королевской семьи никогда не сидит без дела: у нее множество встреч, визитов, поездок. Немало времени Кэтрин проводит на ногах, а поскольку практически всегда ее можно увидеть в туфлях на каблуках, остается только удивляться выносливости жены будущего короля. Однако иногда принцесса позволяет себе вольности и меняет каблуки на более удобную обувь, которая, кстати, не будет лишней в летнем гардеробе каждой уважающей себя модницы.

Обувь на танкетке

Несмотря на то, что многие считают танкетку устаревшей, Кейт Миддлтон демонстрирует, что это совершенно не так и просто обожает эту обувь. Она обувает замшевые туфли от Сastaner official, Russell and Bromley, Мonsoon или босоножки на удобной танкетке и под шелковые платья за тысячи фунтов стерлингов, и под более простые наряды с цветочным принтом. В такой обуви герцогиня Корнуолльская и Кембриджская появляется на встречах с детьми и мероприятиях, где дресс-код не такой строгий.

Туфли с открытой пяткой (слингбеки)

Кейт неоднократно появлялась на публике в туфлях с открытой пяткой. Например, она не раз была в двухцветных слингбеках на невысоком ходу от Сamilla Еlphick. Принцесса чаще всего выбирает такую обувь под брючные костюмы с укороченными штанинами. Второй вариант слингбеков – на шпильке от Alessandra Rich.

Спортивная обувь

Поскольку Кэтрин любит спорт и часто участвует в спортивных мероприятиях, неудивительно, что в ее гардеробе есть немало кроссовок. Чаще всего принцесса появляется в кроссовках New Balance, Nike, а деловые ансамбли с удовольствием разбавляет белыми сникерсами от Veja, Superga и других брендов.

Обувь на низком ходу

Очень нечасто, но все же иногда герцогиня позволяет себе обувь без каблука. Не так давно она была замечена в балетках от Вoden clothing, которые идеально сочетались с бежевым блейзером и укороченными брюками.

Босоножки

Пожалуй, этот вид обуви в гардеробе Кэтрин – самый малочисленный. Из тех же моделей, что она выбирает для мероприятий, предпочтение отдается удобной колодке, нейтральным оттенкам или, наоборот, в цветах золота и серебра для выхода на красную дорожку.

Любой из этих вариантов станет отличным дополнением к летнему гардеробу.

Ранее Фокус писал, какой модный прием использует Кейт Миддлтон.