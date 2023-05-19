Эксперты по стилю обратили внимание на продуманную модную практику Кейт Миддлтон: о чем речь

Даже одинаковые по фасону или цвету наряды Кэтрин умудряется каждый раз представить в новом свете с помощью аксессуаров и обуви.

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41-летняя принцесса Уэльская давно признана иконой стиля и продолжает поддерживать звание одной из самых элегантных представительниц королевских домов Европы. На разных мероприятиях жена принца Уильяма всегда выглядит по-новому, даже если выходит на публику в повторяющихся нарядах. И дело тут не только в том, что она удачно обыгрывает "старые" ансамбли с помощью аксессуаров, но и покупает сразу по несколько нарядов одного фасона, но разного цвета, что заметили многие модные обозреватели, в том числе и редакция W.

Например, совсем недавно Кейт Миддлтон посетила психологический центр имени Анны Фрейд в Лондоне, надев на встречу с детьми и сотрудниками зеленое платье-рубашку на пуговицах от Suzannah London. Ансамбль ниже колена с пуговицами спереди, тонкими складками и узким поясом, подчеркивающим талию. Она сочетала его с черно-белыми туфлями с ремешком на пятке от Alessandra Rich.

Точно такое же платье у герцогини Кембриджской и Корнуолльской есть и в белом цвете. Кейт была в нем во время посещения Уимблдона в 2019 году и в прошлом году в Гренфелл-Тауэр. Во время появления в пабе Dog & Duck в Лондоне она снова выбрала то же платье, на этот раз надев его под элегантное пальто Eponine London.

Все были в восторге, когда Кэтрин играла на пианино в эффектном платье синем платье на одно плечо Marlowe от своего любимого дизайнера Jenny Packham. Его пояс был расшит камнями, а длинная шифоновая юбка волнами струилась с ее талии и спадала на пол. В наряде практически такого же фасона, только со шлейфом, белого цвета от дизайнера Alexander McQueen Кэтрин появилась вместе с мужем на BAFTA 2023.

Возвращаясь к Alexander McQueen, критики отмечают, что будущая королева давно является покровительницей этого бренда, причем в одинаковой мере любит как платья, так и деловые костюмы, которых в ее гардеробе много, и некоторые отличаются только цветом.

Ранее Фокус писал, что поклонники назвали самый лучший наряд Кейт.