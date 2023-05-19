Експерти зі стилю звернули увагу на продуману модну практику Кейт Міддлтон: про що йдеться

Навіть однакові за фасоном або кольором вбрання Кетрін примудряється щоразу представити в новому світлі за допомогою аксесуарів та взуття.

Related video

41-річна принцеса Уельська давно визнана іконою стилю і продовжує підтримувати звання однієї з найелегантніших представниць королівських домів Європи. На різних заходах дружина принца Вільяма завжди виглядає по-новому, навіть якщо виходить на публіку у вбраннях, що повторюються. І справа тут не тільки в тому, що вона вдало обігрує "старі" ансамблі за допомогою аксесуарів, а й купує відразу по кілька суконь чи костюмів одного фасону, але різного кольору, що помітили багато модних оглядачів, зокрема й редакція W.

Наприклад, зовсім недавно Кейт Міддлтон відвідала психологічний центр імені Анни Фрейд у Лондоні, одягнувши на зустріч із дітьми та співробітниками зелену сукню-сорочку на ґудзиках від Suzannah London. Ансамбль нижче коліна з ґудзиками спереду, тонкими складками та вузьким поясом, що підкреслює талію. Вона поєднувала сукню з чорно-білими туфлями з ремінцем на п'яті від Alessandra Rich.

Така ж сукня у герцогині Кембриджської та Корнуольської є і в білому кольорі. Кейт була в ній під час відвідування Вімблдону в 2019 році і торік у Гренфелл-Тауер. Під час появи в пабі Dog & Duck у Лондоні вона знову вибрала ту ж сукню, цього разу одягнувши її під елегантне пальто Eponine London.

Всі були в захваті, коли Кетрін грала на піаніно в ефектній сукні синій сукні на одне плече Marlowe від свого улюбленого дизайнера Jenny Packham. Її пояс був розшитий камінням, а довга шифонова спідниця хвилями струменіла з її талії і спадала на підлогу. У вбранні практично такого ж фасону, тільки зі шлейфом, білого кольору від дизайнера Alexander McQueen Кетрін з'явилася разом із чоловіком на BAFTA 2023.

Повертаючись до Alexander McQueen, критики відзначають, що майбутня королева давно є прихильницею цього бренду, причому однаково любить як сукні, так і ділові костюми, яких у її гардеробі багато, і деякі відрізняються лише кольором.

Раніше Фокус писав, що шанувальники назвали найкраще вбрання Кейт.