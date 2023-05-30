30 мая 2023 года: апостола Андроника — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться с начальством и рассказывать о своих снах.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память апостола от 70-ти Андроника. Святой поверил в Бога даже раньше апостола Павла. Он был епископом в городе Панонии, но много путешествовал и распространял христианскую веру вместе с помощницей по имени Иуния. Вскоре они были подвергнуты пыткам со стороны идолопоклонников, но умерли с молитвой к Богу на устах. Их мощи сохранились нетленными и творили чудеса.
Что нельзя делать 30 мая:
- лениться;
- пить алкоголь;
- ссориться с начальством;
- рассказывать о том, что сегодня приснилось.
Народные приметы и поверья:
- погода говорит о том, какие погодные условия будут летом;
- дует северный ветер – лето будет холодным;
- свиньи роют землю – ждите дождей.
День ангела празднуют:
Давид, Евдокия, Ефросинья (Ефросиния), Юния.
Родились в этот день:
1957 год — Оксана Билозир, украинская певица и политический деятель;
1987 год — Артем Прима, украинский биатлонист.
Также в этот день:
1431 год — в Руане сожгли Жанну д'Арк;
1871 год — падение Парижской коммуны;
1896 год — в Нью-Йорке зафиксировали первое в истории ДТП: велосипедист сломал ногу во время столкновения с автомобилем;
1942 год — авиация Великобритании совершила первый массовый налет на Третий Рейх – в рейде участвовали около тысячи самолетов;
1985 год — во Франции на авиакосмическом салоне прошел первый показ самолета Ан-124 "Руслан".