30 мая 2023 года: апостола Андроника — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться с начальством и рассказывать о своих снах.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память апостола от 70-ти Андроника. Святой поверил в Бога даже раньше апостола Павла. Он был епископом в городе Панонии, но много путешествовал и распространял христианскую веру вместе с помощницей по имени Иуния. Вскоре они были подвергнуты пыткам со стороны идолопоклонников, но умерли с молитвой к Богу на устах. Их мощи сохранились нетленными и творили чудеса.

Что нельзя делать 30 мая:

лениться;

пить алкоголь;

ссориться с начальством;

рассказывать о том, что сегодня приснилось.

Народные приметы и поверья:

погода говорит о том, какие погодные условия будут летом;

дует северный ветер – лето будет холодным;

свиньи роют землю – ждите дождей.

День ангела празднуют:

Давид, Евдокия, Ефросинья (Ефросиния), Юния.

Родились в этот день:

1957 год — Оксана Билозир, украинская певица и политический деятель;

1987 год — Артем Прима, украинский биатлонист.

Также в этот день:

1431 год — в Руане сожгли Жанну д'Арк;

1871 год — падение Парижской коммуны;

1896 год — в Нью-Йорке зафиксировали первое в истории ДТП: велосипедист сломал ногу во время столкновения с автомобилем;

1942 год — авиация Великобритании совершила первый массовый налет на Третий Рейх – в рейде участвовали около тысячи самолетов;

1985 год — во Франции на авиакосмическом салоне прошел первый показ самолета Ан-124 "Руслан".