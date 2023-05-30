30 травня 2023 року: апостола Андроніка – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися з начальством і розповідати про свої сни.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола від 70-ти Андроніка. Святий повірив у Бога навіть раніше за апостола Павла. Він був єпископом у місті Панонії, але багато подорожував і поширював християнську віру разом із помічницею на ім'я Юнія. Незабаром вони зазнали тортур з боку ідолопоклонників, але померли з молитвою до Бога на устах. Їхні мощі збереглися нетлінними та творили чудеса.

Що не можна робити 30 травня:

лінуватися;

пити алкоголь;

сваритися з начальством;

розповідати про те, що сьогодні наснилося.

Народні прикмети та повір'я:

погода говорить про те, які погодні умови будуть влітку;

дме північний вітер – літо буде холодним;

свині риють землю – чекайте на дощі.

День ангела святкують:

Давид, Євдокія, Єфросинія (Єфросинія), Юнія.

Народилися цього дня:

1957 — Оксана Білозір, українська співачка і політична діячка;

1987 — Артем Прима, український біатлоніст.

Також у цей день:

1431 — у Руані спалили Жанну д'Арк;

1871 — падіння Паризької комуни;

1896 — у Нью-Йорку зафіксували перше в історії ДТП: велосипедист зламав ногу під час зіткнення з автомобілем;

1942 — авіація Великобританії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх — в рейді брали участь близько тисячі літаків;

1985 — у Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 "Руслан".