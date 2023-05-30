Стало известно, что раздражает принца Уильяма

Несмотря на то, что сын Чарльза III восторгается успехом жены, есть одна вещь, которая ему сильно не нравится.

Стало известно, что раздражает принца Уэльского Уильяма. Об этом пишет Pinkvilla.

Королевская эксперт Роя Никха считает, что сына короля Чарльза III беспокоит одна вещь. Как сообщается, будущему монарху Великобритании не нравится, когда его обрезают на снимках в прессе.

Никха говорит, что это случается очень часто, когда принц Уильям и Кейт Миддлтон посещают вместе официальные мероприятия, но на следующий день на первой странице газет кажется, что принца Уэльского там и не было, поскольку акцент делают на персоне его жены.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Что касается большей популярности возлюбленной, то принц Уильям на это не обращает внимания. Несмотря на то, что его отцу не нравилась любовь публики к принцессе Диане.

"Чарльз всегда был очень расстроен, когда Диана омрачала его, что было всегда. Уильям в восторге от того, что люди тепло относятся к Кэтрин. Уильяму это удобно. Я слышала, как он рассказывал о работе Кэтрин и о том, как он в восторге от нее, и ему нравится, что она приобретает популярность", — отмечает специалист.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Напомним, как Кейт Миддлтон провела последний день перед свадьбой с принцем Уильямом в 2011 году.

Также Фокус писал о "ошибке" Кейт Миддлтон, которую она повторяет за принцессой Дианой.