Деву Кассель заметили на съемках для Dolce & Gabbana в Риме (фото)

Дочь Моники Беллуччи продемонстрировала фигуру в черном мини-платье.

18-летнюю модель Деву Кассель заметили на съемках кампейна Dolce & Gabbana в Риме. Об этом пишет Daily Mail.

Старшая дочь Моники Беллуччи продемонстрировала фигуру в черном кружевном мини-платье в сочетании с кожаными тапочками, когда позировала для съемок в рекламе недалеко от легендарного фонтана Треви в столице Италии. Свои темные волосы юная знаменитость уложила во вьющиеся волны и держала в руках клатч в тон основного наряда.

На съемках Дева была с безупречной палитрой макияжа, включая красную помаду.

Дева Кассель в Риме

Отметим, что платье юной модели стоит 1500 фунтов стерлингов (около 66 тысяч гривен).

Дева Кассель Фото: Instagram d.casseluxxi

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя активно развивает свою модельную карьеру, снимаясь в рекламных кампейнах известных брендов и участвуя в показах мод.

Кроме Девы, бывшие супруги воспитывают дочь Леони, которую практически не показывают публике. После союза с Моникой Беллуччи французский актер женился на модели Тине Кунаки, однако они тоже уже закончили свою общую историю.

Напомним, 18-летняя Дева Кассель поделилась обнаженными снимками.

Также Фокус писал об участии Девы Кассель и роботов на показе Coperni в Париже.