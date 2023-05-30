Деву Кассель заметили на съемках для Dolce & Gabbana в Риме (фото)
Дочь Моники Беллуччи продемонстрировала фигуру в черном мини-платье.
18-летнюю модель Деву Кассель заметили на съемках кампейна Dolce & Gabbana в Риме. Об этом пишет Daily Mail.
Старшая дочь Моники Беллуччи продемонстрировала фигуру в черном кружевном мини-платье в сочетании с кожаными тапочками, когда позировала для съемок в рекламе недалеко от легендарного фонтана Треви в столице Италии. Свои темные волосы юная знаменитость уложила во вьющиеся волны и держала в руках клатч в тон основного наряда.
На съемках Дева была с безупречной палитрой макияжа, включая красную помаду.
Отметим, что платье юной модели стоит 1500 фунтов стерлингов (около 66 тысяч гривен).
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя активно развивает свою модельную карьеру, снимаясь в рекламных кампейнах известных брендов и участвуя в показах мод.
Кроме Девы, бывшие супруги воспитывают дочь Леони, которую практически не показывают публике. После союза с Моникой Беллуччи французский актер женился на модели Тине Кунаки, однако они тоже уже закончили свою общую историю.
Напомним, 18-летняя Дева Кассель поделилась обнаженными снимками.
Также Фокус писал об участии Девы Кассель и роботов на показе Coperni в Париже.