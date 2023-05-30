Детство и отношения с родителями. О чем расскажет второй сезон сериала "Уэнздей"

Пока съемки еще не начались, но продюсеры проекта Netflix уже ищут атмосферные локации и готовят сценарий.

Сериал "Уэнздей" с Дженной Ортегой в главной роли стал настоящим хитом Netflix. Так что сейчас создатели проекта готовятся к съемкам второго сезона. И британский сценарист Майлз Миллар рассказал, чего ожидать от продолжения. Ожидается, что новый сезон выйдет в конце 2023 или уже в 2024 году. Об этом пишет NME.

"Очень редко можно встретить культового персонажа такого масштаба. Мы действительно пытаемся больше рассказать о детстве Уэнздей. Что она слушала в детстве? Во что играли ее родители? Что чувствовала девочка, которая вырастала в Нью-Джерси с родителями-латиноамериканцами?", — сказал Майлз Миллар.

Сценарист вспомнил, как и он сам, и его партнер по сценарию Эл Гоф были застигнуты врасплох внезапной популярностью "Уэнздей", тем более что они годами пытались продать сериал продюсерам. Они были уверены, что быстро найдут желающих снять сериал про культового персонажа из "Семейки Аддамс", но потом были поражены, насколько популярным стало их творение.

"Мы подумали: "Ну, может быть, это будет хит для молодежи". Но потом проект стал чем-то большим. Мы никогда не ожидали такого уровня воздействия и реакции", — признался Майлз.

Ранее он и другие участники проекта рассказывали, что во втором сезоне они хотят больше рассказать о самой Уэнздей Аддамс, показать ее отношения с семьей, подругой и одноклассниками.

Тизер второго сезона

Пока съемки второго сезона не стартовали, но продюсеры проекта уже начали искать атмосферные локации для съемок.

Сама Дженна Ортега говорила в интервью, что хотела бы увидеть на съемочной площадке Леди Гагу. По мнению актрисы, эксцентричная певица отлично бы вписалась в проект.

Тем более что раньше Леди Гага уже играла роль вампирши в сериале "Американская история ужасов". Так что тема мистических кинопроектов ей близка. А ее песня Bloody Mary стала снова популярна после того, как под нее стали исполнять культовый танец Уэнздей.

Танец Уэнздей под Bloody Mary

Напомним, сериал "Уэнздей" стал одним из самых популярных проектов Netflix и обошел по просмотрам "Очень странные дела". В первом сезоне вышло восемь эпизодов.

По сюжету, дочь Мортиши и Гомеса Аддамсов поступает в школу "Невермор", где учатся дети со сверхъестественными способностями, и ищет причину жестоких убийств местных жителей.

Кадр из сериала Фото: Скриншот/Netflix

Дженна Ортега исполнила главную роль, также в сериале сыграли Кэтрин Зета-Джонс, Гвендолин Кристи и Кристина Риччи, которая играла Уэнздей в полнометражных фильмах.

Напомним, ранее стало известно, что школой Невермор стал замок Кантакузино, который находится в румынском городе Буштени.