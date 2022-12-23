В Сети показали румынский замок, который стал Академией Невермор в сериале "Уэнсдей"

Хит Netflix снимался в замке Кантакузино в Румынии, который лишь немного был дополнен компьютерной графикой.

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Сериал "Уэнсдей", который стал новым хитом Netflix, снимался в Европе. И главным образом, в Румынии, где изящный замок, построенный в начале ХХ века, сыграл роль Академии Невермор, где учится главная героиня – Уэнсдей Аддамс. Об этом пишет Daily Mail.

Сериал о сверхъестественном начинается с того, что Уэнсдей выгоняют из очередной школы, поэтому ее родители, роль которых исполнили Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман, решают отправить ее в свою старую школу Nevermore Academy, в которой дети со сверхъестественными способностями, или изгои, могут чувствовать себя комфортно.

[ + – ] Замок Кантакузино в роли академии Невермор Фото: Скриншот/Netflix

Для такого магического и мрачного места требовалась подходящая локация, и ее нашли в Румынии.

[ + – ] Замок Кантакузино в Румынии Фото: Соцсети

Роль Академии исполнил замок Кантакузино, который находится в румынском городе Буштени.

Замок в византийском, османском и поздне-ренессансном стиле был построен в 1911 году по заказу князя Георге Григоре Кантакузино, премьер-министра Королевства Румыния и богатого помещика. Князб был настолько состоятелен, что современники прозвали его "набобом". Однако чудесным замком, который должен был стать его охотничьим домиком, князь в полной мере насладиться не успел. Через два года после завершения строительства он умер.

В 1948 году замок был национализирован и в нем разместили санаторий для работников Министерства внутренних дел Румынской Народной Республики.

[ + – ] Замок Кантакузино в Румынии Фото: Соцсети

Но до этого замок был разграблен: из него вынесли всю мебель, все произведения искусства, светильники и все, что представляло хоть какую-то ценность.

После 1989 года замок был возвращен потомкам рода Кантакузино, правнучке князя – Иоане, которая продали его частным лицам в 2004 году. После реставрационных работ, замок был открыт для публики и сегодня является одной из достопримечательностей Румынии.

В 2008 году немецкий юрист и застройщик Курт Нойшицер купил поместье, надеясь превратить его в гольф и горнолыжный курорт. Но он все еще ждет одобрения правительства на работу. Пока он потратил уже три миллиона долларов на реставрацию, открыл в нем художественную галерею и ресторан с гостиницей.

Создатель сериала Тим Бертон был настолько очарован замком, что еще до начала съемок решил, что "Уэнсдей" будет снимать именно тут. Замок немного дополнили компьютерной графикой, но в общем он остался узнаваем.

"Было здорово приехать сюда, в Румынию, потому что все это странным образом вписывается во вселенную "Семейки Аддамс. Попытка сделать Румынию похожей на Вермонт была интересной задачей, но нам удалось найти много новых мест", — рассказывал Тим Бертон.

[ + – ] Съемки "Уэнсдей" в Румынии Фото: Скриншот/Netflix

А Дженна Ортега призналась, что ей очень понравилось в Румынии, и она была в восторге от замка.

Также сериал снимался в семидесяти других локациях, а городок Джерико был построен с нуля.

Ранее создатели сериала рассказали, как создавали комнату с круглым окном, где жили Уэнсдей и девочка-оборотень Энид.