У мережі показали румунський замок, який став Академією Невермор у серіалі "Венздей"

Хіт Netflix знімався в замку Кантакузіно в Румунії, який лише трохи було доповнено комп'ютерною графікою.

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Серіал "Венздей", який став новим хітом Netflix, знімався у Європі. І переважно в Румунії, де витончений замок, збудований на початку ХХ століття, зіграв роль Академії Невермор, де навчається головна героїня — Венздей Аддамс. Про це пише Daily Mail.

Серіал про надприродне починається з того, що Венздей виганяють із чергової школи, тому її батьки, роль яких виконали Кетрін Зета-Джонс і Луїс Гусман, вирішують відправити її до своєї старої школи Nevermore Academy, в якій діти з надприродними здібностями, або ізгої можуть почуватися комфортно.

[ + – ] Замок Кантакузіно в ролі академії Невермор Фото: Скриншот/Netflix

Для такого магічного та похмурого місця була потрібна локація, і її знайшли в Румунії.

[ + – ] Замок Кантакузіно в Румунії Фото: Соцмережi

Роль Академії виконав замок Кантакузіно, який знаходиться у румунському місті Буштені.

Замок у візантійському, османському та пізно-ренесансному стилі був збудований у 1911 році на замовлення князя Георге Григора Кантакузіно, прем'єр-міністра Королівства Румунія та багатого поміщика. Князь був настільки заможний, що сучасники прозвали його "набобом". Однак чудовим замком, який мав стати його мисливським будиночком, князь повною мірою насолодитися не встиг. За два роки після завершення будівництва він помер.

У 1948 році замок був націоналізований і в ньому розмістили санаторій для працівників Міністерства внутрішніх справ Румунської Народної Республіки.

[ + – ] Замок Кантакузіно в Румунії Фото: Соцмережi

Але до цього замок був розграбований: з нього винесли всі меблі, усі витвори мистецтва, світильники та все, що становило хоч якусь цінність.

Після 1989 року замок було повернуто нащадкам роду Кантакузіно, правнучці князя — Іоані, яка продала його приватним особам у 2004 році. Після реставраційних робіт замок був відкритий для публіки і сьогодні є однією з визначних пам'яток Румунії.

У 2008 році німецький юрист і забудовник Курт Нойшицер купив маєток, сподіваючись перетворити його на гольф і гірськолижний курорт. Але він все ще чекає на схвалення уряду на роботу. Поки він витратив уже три мільйони доларів на реставрацію, відкрив у ньому художню галерею і ресторан із готелем.

Творець серіалу Тім Бертон був настільки зачарований замком, що ще до початку зйомок вирішив, що "Венздей" зніматиме саме тут. Замок трохи доповнили комп'ютерною графікою, але загалом він залишився впізнаваним.

"Було чудово приїхати сюди, в Румунію, тому що все це дивним чином вписується у всесвіт "Сімейки Аддамсів". Спроба зробити Румунію схожою на Вермонт була цікавим завданням, але нам вдалося знайти багато нових місць", — розповідав Тім Бертон.

[ + – ] Зйомки "Венздей" у Румунії Фото: Скриншот/Netflix

А Дженна Ортега зізналася, що їй дуже сподобалося у Румунії, і вона була у захваті від замку.

Також серіал знімався у сімдесяти інших локаціях, а містечко Джеріко було збудовано з нуля.

Раніше творці серіалу розповіли, як створювали кімнату з круглим вікном, де жили Венздей та дівчинка-перевертень Енід.