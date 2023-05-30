Стало известно, кто является крестной матерью дочери принцессы Беатрис

Принцесса Беатрис выбрала в качестве крестной своей дочери Сиенны Элизабет близкую подругу.

Габриэла Пикок, диетолог и давняя подруга принцессы Беатрис, рассказала в интервью журналу Hello, что она является крестной матерью дочери Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Сиенны, которая родилась 18 сентября 2021 года.

"Мы все время видим Беа и Эдо, и это очень приятно, — рассказала Габриэла изданию о переезде в Котсуолдс, где у принцессы Беатрис и ее мужа есть дом. — Легче уехать из Лондона, когда с тобой переезжают некоторые из твоих лучших друзей. Я с нетерпением жду этого, потому что, помимо всего прочего, действительно важно снять стресс и быть счастливым и довольным тем, что ты делаешь".

Принцесса Беатрис также стала крестной матерью 6-летней дочери Пикок, Айрис. Ранее Габриэла поделилась фотографией "времени общения крестных" с Айрис и Беатрис на своей странице в Instagram.

В Великобритании у детей традиционно несколько крестных матерей и крестных отцов.

"У каждого ребенка должно быть не менее трех крестных родителей, двое одного пола и по крайней мере один противоположного пола по отношению к вашему ребенку. Хотя официального максимального числа крестных родителей не существует, обычно это три или четыре", — говорится в заявлении англиканской церкви.

Двоюродный брат принцессы Беатрис принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон выбирают много крестных родителей для каждого из своих детей: у принца Джорджа семь крестных матерей и крестных отцов (включая двоюродную сестру Уильяма Зару), у принцессы Шарлотты пять крестных родителей, а у принца Луи шесть крестных родителей.

В то время как некоторые члены королевской семьи рассказали миру о крестных родителях своих детей, другие решили сохранить их в тайне.

Ранее Фокус писал, что принцесса Беатрис дала редкий комментарий о королеве Камилле.