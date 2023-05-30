Бейонсе почтила память Тины Тернер на своем концерте (видео)

Бейонсе чествовала Тину Тернер исполнением хита "River Deep, Mountain High" в Лондоне.

41-летняя американская певица Бейонсе почтила память покойной королевы рок-н-ролла Тины Тернер, которая умерла на прошлой неделе в возрасте 83 лет, эмоциональным исполнением "River Deep, Mountain High". Выступление состоялось во время концерта в рамках ее мирового турне "Renaissance" в Лондоне. Об этом пишет PageSix.

Музыкальная суперзвезда пропела текст хита 1996 года в более медленном темпе. Фан-аккаунт Бейонсе опубликовал в Twitter соответсвующее видео с концерта.

Для специального выступления Бейонсе также дебютировала в новом образе, надев ярко-синий комбинезон, который на талии выпирал в прозрачный шлейф.

Трибьют 32-кратной обладательницы Грэмми прозвучал всего через несколько дней после того, как она чествовала Тернер во время остановки тура в Париже, сказав публике "кричать, чтобы [Тернер] могла почувствовать вашу любовь".

"Если вы мой поклонник, вы поклонник Тины Тернер, — сказала она. — Потому что я не была бы на этой сцене без Тины Тернер. Я чувствую себя такой счастливой, что я была жива, чтобы увидеть ее великолепие. Я также чувствую себя очень счастливой быть здесь, чтобы выступить еще раз".

Напомним, Тина Тернер ушла из жизни в своем доме в Швейцарии.

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