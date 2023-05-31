Леонардо Ди Каприо могут обвинить в экологическом лицемерии

Борец за сохранение климата Леонардо Ди Каприо рискует быть обвиненным в эко-лицемерии.

Леонардо Ди Каприо рискует быть обвиненным в экологическом лицемерии, поскольку его видели вылетающим из Порто-Черво, Сардиния, через частный аэропорт. Об этом пишет Daily Mail.

48-летний актер, известный активист по борьбе с изменением климата, сел в самолет в частном аэропорту Ольбии, у которого есть собственный терминал для частных самолетов. В последние месяцы он путешествовал между США и такими городами, как Лондон, Милан и Париж, проехав более 12 000 миль.

Звезда "Волка с Уолл-стрит" для поездки выбрал комфортный образ, надев черную футболку, синие джинсы и белые кроссовки. Серая кепка и солнцезащитные очки завершили ансамбль актера.

Ранее Ди Каприо подвергался резкой критике за использование частных самолетов, потребляющих много бензина. В 2016 году его высмеяли за то, что он совершил 8000-мильную поездку на частном самолете из Европы в Нью-Йорк, чтобы получить награду за свою экологическую активность.

Выбросы углерода для частных самолетов различаются, но, по некоторым данным, они более чем в 37 раз выше, чем для коммерческих самолетов.

Напомним, накануне Леонардо ди Каприо провел время на яхте с таинственной брюнеткой.

Также Фокус писал, что Леонардо Ди Каприо старался скрыться от папарацци на вечеринке Vogue и Chopard в Каннах, когда его сфотографировали в окружении нескольких девушек.